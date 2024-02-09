استنفار على الحدود المصرية مع اقتراب "هجوم رفح"

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية رفح، اليوم الجمعة، وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بالاستعداد لإجلاء النازحين.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، أقامت مصر جدارا حدوديا خرسانيا تعلوه أسلاك شائكة.

كما أكد المصدران الأمنيان أن مصر أقامت أيضا حواجز رملية وعززت المراقبة عند مواقع التمركز الحدودية.

وذكرت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، الشهر الماضي، تفاصيل بعض التدابير التي اتخذتها مصر على حدودها؛ ردا على تلميحات إسرائيلية إلى أن حماس حصلت على أسلحة مهربة من مصر.

ولفتت الهيئة إلى أن ثلاثة صفوف من الحواجز تجعل من المستحيل تهريب أي شيء من فوق الأرض أو تحتها.