من هو زاهدي القيادي الإيراني المستهدف بغارة المزة في دمشق؟

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني لبناني كبير قوله، إن ضربة إسرائيلية في العاصمة السورية دمشق، قتلت القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي، اليوم الاثنين.

ووقعت غارة، اليوم، التي لم يُعرف مصدرها بعد، في حي المزة بدمشق، استهدفت مبنى ملحقًا بالقنصلية الإيرانية.

يعد زاهدي القيادي في فيلق القدس في سوريا ولبنان، أحد أكبر القادة في الفيلق التابع للحرس الثوري الايراني.

كما شغل منصب نائب رئيس عمليات الحرس الثوري الإيراني، إضافة الى توليه قيادة القوات الجوية والبرية في الحرس الثوري.

وشارك زاهدي في قيادة كتيبة في الحرس الثوري في الحرب الايرانية العراقية، وكذلك في الحرب في سوريا.