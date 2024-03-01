من نزوح إلى آخر.. قصة الفلسطينية رواند وتوائمها الثلاثة (صور)

وتابعت مشتهى أنها أجبرت على النزوح بعد بدء الحرب إلى خان يونس باعتبارها "منطقة آمنة"، وتعرضت المنطقة للقصف لكن بوتيرة أقل في البداية من مدينة غزة وشمالها.

وقالت: "ومع بدء العملية العسكرية على محافظة خان يونس… كان حظي سيئًا واضطررت للنزوح من بيت أحد أقربائي باتجاه أحد مراكز الإيواء وسط المدينة".

في خيمة الإيواء بدأت مأساة رواند التي لا توصف، بحسب ما تروي: "بدأت أقترب من ولادتي في بيئة غير صحية على الإطلاق، وفي طقس بارد ووسط انتشار الأوبئة وانعدام النظافة وعدم توفر الغذاء الصحي".

وأجبرت السيدة الفلسطينية، وفق حديثها، على مأساة أخرى، بعد أن دفعها تهديد الجيش الإسرائيلي إلى النزوح مجددا للإقامة في مجمع ناصر الطبي، لتضع توائمها هناك أثناء تعرض المنطقة لقصف عنيف.