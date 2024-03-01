ما دلالات زيارة بن مبارك لموسكو بعد تعيينه رئيسًا للحكومة اليمنية؟

ورأى الخبير في العلاقات الروسية والشرق أوسطية دانييل كوماروف، أن "الزيارة بحد ذاتها والتي تأتي بعد 20 يوما تقريبًا من تولي بن مبارك منصبه لها رمزية كبيرة وهذا ما قالته الخارجية الروسية فعلا".

وقال كوماروف: "هذا السياسي اليمني تربطه علاقات قوية مع موسكو فحين تعيينه وزيرا للخارجية اليمنية أيضا كانت أول زيارة له إلى روسيا بعد توليه منصبه".

وأضاف لـ"إرم نيوز" أنه "بعد رصد من التقى بهم بن مبارك في روسيا سواء وزير الخارجية أو رئيس الدوما وغيرهم، يظهر أن الزيارة ليست فقط بروتوكولية وإلا لاقتصرت على يوم واحد ولقاء واحد".

وحول دلالات الزيارة في الوقت الراهن أشار إلى أن "اليمن يمر بظروف ليست سهلة إطلاقا وفيما تعاني ما تعانيه اليمن من أزمات يأتي ملف التصعيد في البحر الأحمر وهذا ملف حساس بحاجة لجهود دولية من شقي العالم الغربي الولايات المتحدة والدول الأوروبية، والشرقي والذي تمثله اليوم روسيا والصين".