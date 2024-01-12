روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن اليمن

ولاحقًا أدانت إيران الهجمات، واعتبرتها "انتهاكًا واضحًا لسيادة اليمن ووحدة أراضيه، وخرقًا للقوانين والأنظمة والحقوق الدولية".

وعلّق الناطق باسم ميليشيا الحوثي في اليمن محمد عبد السلام على الهجمات، بالقول عبر منصة إكس "نؤكد أنه لا مبرر أبدًا لهذا العدوان على اليمن، فلم يكن من خطر على الملاحة الدولية".