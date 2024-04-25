مصادر لـ"إرم نيوز": حماس تقدم تنازلات لتجنب اجتياح رفح‎

تحاول حركة "حماس" الفلسطينية تجنب عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، من خلال تقديم تنازلات والتجاوب مع الضغوط التي يمارسها وسطاء المفاوضات، خاصة أن التحرك العسكري ضد رفح سيؤثر بشكل كبير على حكمها للقطاع، بحسب مصادر لـ"إرم نيوز".

وتراجعت حماس عن الكثير من مواقفها المتعلقة بالتهدئة مع إسرائيل في الآونة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع وتيرة تهديدات الأخيرة بشأن شن عملية عسكرية برفح، معتبرة أن المدينة تمثل آخر معاقل الجناح المسلح للحركة.

تصريحات متناقضة

وفيما بدا أنه تراجع بمواقف الحركة بالمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل وتناقض بالتصريحات، قال نائب رئيس حماس بغزة، خليل الحية، إن "حركته مستعدة للموافقة على هدنة لمدة 5 سنوات أو أكثر مع إسرائيل".

وأكد الحية، أن حركته "ستلقي أسلحتها وتتحول للعمل السياسي في حال تمت إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وأن حماس تريد الانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل حكومة موحدة لغزة والضفة".

واعتبرت تصريحات القيادي بحماس متناقضة مع التصريحات التي أطلقها الناطق باسم الجناح المسلح للحركة، أبو عبيدة، والذي أكد مواصلة عناصر الحركة القتال في غزة، وأن المعارك ستأخذ أشكالاً جديدة ومتنوعة.

وسبق ذلك، تحذير رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، من اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح، متهما الولايات المتحدة بتبني موقف مخادع بهذا الشأن، وأن حديثهم عن أنهم بحاجة لرؤية خطط تجنب حدوث أذى للمدنيين، ما هو إلا عملية خداع".