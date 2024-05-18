احتدام "أزمة الجنرالات" يهدد بتفكك مجلس الحرب الإسرائيلي

بلغت الأزمة داخل مجلس الحرب الإسرائيلي ذروة جديدة، تنذر بتفككه قريبا، وفق تقديرات قناة "كان 11"، التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، السبت.

ونقلت القناة عن مصادر رفيعة المستوى على صلة بالمستوى السياسي، من دون أن تكشف هويتها، أبلغتها بأن تفكك مجلس الحرب هذه المرة بات أقرب من أي وقت مضى.

وتدهورت العلاقات بين أعضاء هذا المجلس المصغر بشكل حاد للغاية، مقارنة بأية فترة أخرى، وفق تأكيدات المصادر التي تحدثت مع القناة العبرية. وهو مجلس ثلاثي مسؤول عن قرارات الحرب، ويختلف عن المجلس الوزاري لشؤون الأمن السياسي.

وعلَّلت المصادر أسباب هذا التدهور بقولها إنه مرتبط بعدم اتخاذ قرارات استراتيجية، أو إحراز تقدم على صعيد قضية الأسرى الإسرائيليين.

وأردفت أن العلاقات لم تتدهور داخل المستوى السياسي فحسب، إنما طالت الأزمة العلاقة بين المستوى السياسي والمستوى العسكري.