إسرائيل تتهم 190 موظفا أمميا في غزة بالانتماء لـ"حماس" و"الجهاد"

يتضمن ملف أعدته المخابرات الإسرائيلية، ودفع عدة دول لوقف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، اتهامات بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في عمليات خطف وقتل خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي أشعل شرارة الحرب الإسرائيلية في غزة.

11 شخصًا

ويزعم الملف المكون من 6 صفحات، أن نحو 190 موظفا في "الأونروا"، بينهم معلمون، ينتمون لحركة حماس أو حركة الجهاد الإسلامي، ويضم الملف أسماء وصور 11 منهم.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بتزوير معلومات لتشويه "الأونروا"، التي تقول إنها فصلت بعض موظفيها وتجري تحقيقا في الاتهامات.

ويعمل أحد المتهمين الـ11 مستشارًا في مدرسة، ويتهمه الملف الإسرائيلي بتقديم مساعدة لم يحددها لابنه في خطف امرأة خلال هجوم حماس، الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.