جنوب أفريقيا تدعو إلى نشر قوة دولية لحماية المدنيين في غزة

دعت جنوب أفريقيا، اليوم الإثنين، الأمم المتحدة إلى نشر قوة سريعة لحماية المدنيين في قطاع غزة من مزيد من القصف، وسط تصعيد إسرائيل لردها على هجوم حركة حماس.

وتدافع جنوب أفريقيا منذ فترة طويلة عن السلام في المنطقة، مشبهة محنة الفلسطينيين بما شهدته تحت نظام الفصل العنصري الذي انتهى العام 1994.

وبدعوتها لتشكيل قوة حماية، يزيد دعم جنوب أفريقيا للفلسطينيين عن معظم الدول التي دعا بعضها لوقف إطلاق النار أو فتح ممر إنساني للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.

وشددت إسرائيل حصارها وقصفها لغزة منذ أن اجتاح مسلحون من حماس إسرائيل في السابع من تشرين الأول أكتوبر وقتلوا نحو 1400 شخص. وتحدث فلسطينيون في غزة عن ضربات جوية ومدفعية عنيفة في وقت مبكر اليوم الإثنين.