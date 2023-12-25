تقرير: الأزمة الإنسانية في السودان "على هامش" الأولويات العالمية

وأضاف التقرير، أنه يكمن نشأة الصراع في المشهد السياسي المضطرب الذي ظهر بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019. وعلى الرغم من الآمال الأولية في الإصلاح الديمقراطي، إلا أن الانقلاب اللاحق في عام 2021 أعاد البلاد إلى الفوضى؛ ما أدى إلى اشتعال التوترات بين الفصائل العسكرية.

وبالنسبة للسودانيين في الشتات، يمثل هذا الصراع تراجعا محبطا لبلد كان يطمح ذات يوم إلى التخلص من أغلال الدكتاتورية. وقد حول الناشطون والمنظمات حول العالم جهودهم من الدعوة إلى الديمقراطية إلى تقديم المساعدات الأساسية للمناطق المعزولة داخل السودان، وفق التقرير.

وتشير حصيلة الصراع إلى أن 12 ألف شخص قد فقدوا أرواحهم، إضافة الى نزوح سبعة ملايين شخص، ومع ذلك، فمن المرجح أن تكون هذه الأرقام أقل من الواقع بسبب تقييد وصول المراقبين المستقلين.