وسط نزوح الملايين.. المعارك في السودان على أبواب النيل الأبيض وسنار

نزح سكان مدن كبرى في ولايتي النيل الأبيض وسنار جنوبي السودان إلى القرى النائية خوفًا من الحرب التي باتت على أبواب مناطقهم، بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة ود مدني وسط البلاد.

وقال شهود عيان، من مدن "كوستي وربك والدويم وسنار وسنجة"، لـ"إرم نيوز"، إن أعدادًا كبيرة من سكان هذه المدن غادروا منازلهم باتجاه القرى النائية، كما أغلقت الأسواق أبوابها بعدما قام التجار بأخذ البضائع معهم أو نقلها إلى مخازن داخل الأحياء السكنية.

وأكدوا أن حالة من الهلع والخوف ظلت تسود وسط سكان هذه المدن منذ اندلاع المعارك في مدينة ود مدني، التي أفضت إلى سيطرة قوات الدعم السريع عليها، وعلى كامل ولاية الجزيرة المجاورة لولايتي النيل الأبيض وسنار.