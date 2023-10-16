إسرائيل تكشف أبرز قادة حماس الذين اغتالتهم في غزة بعد "طوفان الأقصى"

كشف الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين عن أبرز قادة حركة "حماس"، الذين تم اغتيالهم ردًّا على هجمات الأخيرة على إسرائيل منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينية.

ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر حسابه بمنصة "إكس" صور وأسماء ومناصب قادة "حماس" العسكريين الذين تم القضاء عليهم.

وضمت القائمة كلًّا من معتز عيد قائد المنطقة الجنوبية في الأمن العام، وعلي القاضي قائد سرية من قوة النخبة في وسط جباليا، ومراد أبومراد قائد التشكيل الجوي في لواء غزة، وبلال القدرة قائد وحدة النخبة في كتيبة جنوب خان يونس.

وضمت القائمة كذلك كلًّا من جواد أبوشمالة مسؤول الاقتصاد في المكتب السياسي للحركة وزكريا أبومعمر رئيس دائرة العلاقات الوطنية في المكتب السياسي.