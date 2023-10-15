الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل بلال القدرة أحد قادة النخبة في حماس
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، عن "تمكن طائرات حربية بتوجيه استخباري لجهاز الشاباك من تصفية بلال القدرة قائد وحدة النخبة التابعة لحماس في كتيبة جنوب خانيونس."
وقال أدرعي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي X "تويتر سابقًا" إن القدرة كان مسؤولًا عن الهجوم في نيريم ونير-عوز، مشيرًا إلى "تصفية عدد آخر من النشطاء في حماس والجهاد الإسلامي" على حد قوله.
وأضاف أنه "خلال ساعات الليلة الماضية أغار جيش الدفاع على أكثر من مئة هدف عسكري في حي الزيتون وخانيونس وغرب جباليا لإضعاف قدرات حماس، حيث شملت الغارات مقرات قيادة ومجمعات عسكرية وعشرات المنصات لإطلاق الصواريخ ومواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع ومواقع رصد. كما تم تدمير مقرات قيادة للجهاد الإسلامي".