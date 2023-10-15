الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل بلال القدرة أحد قادة النخبة في حماس

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، عن "تمكن طائرات حربية بتوجيه استخباري لجهاز الشاباك من تصفية بلال القدرة قائد وحدة النخبة التابعة لحماس في كتيبة جنوب خانيونس."

وقال أدرعي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي X "تويتر سابقًا" إن القدرة كان مسؤولًا عن الهجوم في نيريم ونير-عوز، مشيرًا إلى "تصفية عدد آخر من النشطاء في حماس والجهاد الإسلامي" على حد قوله.