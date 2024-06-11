عائلات جنود إسرائيليين بغزة توجه "رسالة صادمة" لغالانت

وجهت مئات من عائلات الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون في غزة، الثلاثاء، رسالة صادمة لوزير الدفاع يوآف غالانت، تضمنت مطالبة أبنائها، بإلقاء السلاح "فورًا" والعودة إلى منازلهم، بحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية.

وقالت الصحيفة إن تلك العائلات وجهت رسالة إلى غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، انتقدوا فيها قرار الكنيست (البرلمان) بالموافقة على القانون الذي يتساهل مع اليهود المتدينين بشأن الخدمة في الجيش.

وذكرت التقرير: "خاطبت مئات من عائلات الجنود الإسرائيليين غالانت وهاليفي في رسالة مفتوحة، انتقدوا فيها قرار الكنيست بالموافقة على القانون الذي يعفي المتدينين من الخدمة في الجيش".

وأضافت: "كتبوا (العائلات) أنهم لم يعودوا يدعمون القتال في غزة".

واقتبست الصحيفة من الرسالة قول العائلات: "نبلغ أبناءنا الجنود أنه يجب عليهم وقف القتال الآن، وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى منازلهم على الفور".