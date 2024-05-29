يديعوت أحرونوت: الإعفاء من التجنيد ينذر بانهيار الاقتصاد الإسرائيلي

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأربعاء، أن كبار مسؤولي الاقتصاد الإسرائيليين حذروا من "خطر داهم وانهيار" يهدد اقتصاد إسرائيل بسبب قانون التجنيد.

وقال "منتدى الأعمال" الذي يضم نحو 200 من رجال الأعمال البارزين في إسرائيل، إنه "على خلفية عدم الاتفاق، والصراعات داخل الائتلاف الحاكم حول قانون التجنيد، هناك مخاوف من الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي وهناك مطالبة للحكومة بتحقيق مساواة في تقاسم العبء".

وأضاف المنتدى في بيان، أنه دون تقاسم العبء، واستمرار إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد في الخدمة العسكرية في الجيش، فإن الاقتصاد الإسرائيلي سيكون في خطر داهم".

وقالت "يديعوت"، إن "منتدى الأعمال" يضم أكثر من 200 شخص من رؤساء الأعمال، ورؤساء مجالس الإدارة، والمديرين التنفيذيين للبنوك والشركات الكبرى، الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الإسرائيلي.

وناشد "منتدى الأعمال"، "الحكومة الإسرائيلية بمن في ذلك أعضاء الكنيست، بتحقيق مساواة حقيقية في العبء، لأن قوة أي بلد تعتمد على تماسك الناس والتزامهم بتحقيق الأهداف المشتركة، وعدم المساواة في تحمل الأعباء سيؤدي إلى تفكيك التماسك الاجتماعي، وهو شرط ضروري لقدرة إسرائيل على التعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تواجهها".