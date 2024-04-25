مبعوثو الأمم المتحدة إلى ليبيا.. الأسماء تتغير والأزمة ثابتة

يتعاقب على ليبيا مبعوثو الأمم المتحدة منذ 2011، دون إحراز تقدم أو إحداث اختراق في الأزمة المتواصلة منذ ذلك الحين.

ووصلت المبعوثة الأممية الجديدة ستيفاني خوري، أمس، إلى طرابلس، وهي المبعوثة العاشرة في 13 سنة، ومن المقرر أن تبدأ سلسلة لقاءاتها ومشاوراتها مع مختلف الأطراف السياسية والعسكرية في البلاد.

وتشهد ليبيا حالة انسداد سياسي متواصل منذ الفشل في إجراء الانتخابات التي كانت مقررة، في ديسمبر 2021، ولم يتمكن مبعوثو الأمم المتحدة المتعاقبون من جمع الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار، والاتفاق على منهج واضح لاستكمال المسار السياسي، والوصول إلى الانتخابات.

3 مسارات

وبحسب مصادر ليبية، ستركز المبعوثة ستيفاني خوري على مسارات الحل الثلاثة في ليبيا وأولها المسار العسكري بتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، وإخراج القوات الأجنبية، وتفكيك سلاح الميليشيات، والمسار السياسي بتفعيل دور البعثة في جمع الأطراف الليبية للتوافق على ضرورة إجراء انتخابات في موعد زمني محدد، إضافة إلى المسار الاقتصادي.

ومثلت هذه المسارات المحركات الأساسية لعمل المبعوثين السابقين الذين تعاقبوا على ليبيا، لكنهم سارعوا في كل مرة إلى تقديم استقالاتهم، دون إحراز تقدم ملموس على المسارات الثلاثة.

ومنذ 2011، تعاقب على ليبيا عدد كبير من مبعوثي الأمم المتحدة، من جنسيات مختلفة، كان أولهم عبد الإله الخطيب الذي شغل هذا المنصب، من أبريل 2011 إلى أغسطس 2011، وهي الفترة الأقصر بين مبعوثي الأمم المتحدة إلى هذا البلد.