"كل العيون على رفح".. صورة مولّدة تحصد ملايين المشاركات
حازت صورة "كل العيون على رفح" المولّدة بالذكاء الاصطناعي، على إعجاب عشرات الملايين حول العالم خلال ساعات قليلة، وفقًا لتقرير شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.
وجذبت الصورة التي نُشرت، الثلاثاء، على تطبيق "إنستغرام" التابع لشركة "ميتا"، أكثر من 29 مليون مشاركة في أقل من 24 ساعة.
وتُظهر الصورة تجمّعًا مفترضًا هائلًا للخيام في قطاع غزة المدمر، وقد كُتب في وسطها باللغة الإنكليزية: "كل العيون على رفح".
وجاء نشر الصورة في أعقاب غارة إسرائيلية راح ضحيتها 45 شخصًا على الأقل، وأُصيب المئات بجروح، في مخيم للنازحين غربيّ رفح، وذلك في واقعة اعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو "حادثًا مأساويًّا".
وحرص العديد من المشاهير والرياضيين والمؤثرين في مختلف أنحاء العالم على مشاركة تلك الصورة، رغم الجهود التي تبذلها شركة "ميتا" للحد من انتشار المحتوى السياسي المتعلق بالحرب في غزة، بسبب "الطبيعة العنيفة" للعديد من المنشورات التي تخالف سياستها، وفقًا لِما ذكر متحدث باسم الشركة.
وتمت مؤخرًا إزالة اثنين من ثلاثة منشورات على "إنستغرام" تُظهر جثثًا محروقة وإصابات خطيرة وأشلاء متناثرة، بعد الغارة الأخيرة على أحد تجمعات الخيام في رفح.
وفي هذا السياق، اعتبر المستشار والخبير في وسائل التواصل الاجتماعي، مات نافارا، أن هناك "اتجاها متزايدًا نحو نشر صور مثل "كل العيون على رفح"، باعتبارها لا تتضمن أي عنف، وتسهم في إيصال رسائل معينة".
من جانبه، قال مارك أوين جونز، الأستاذ المشارك في دراسات الشرق الأوسط في جامعة حمد بن خليفة في قطر، الذي يدرّس المعلومات المضللة، إن الصورة "تبدو بالتأكيد" ناتجة عن الذكاء الاصطناعي.
ونبّه إلى أنه من بين العلامات التي تشير إلى أن الصورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، هي أنها لا تبدو واقعية، وتحتوي على ظلال غير عادية، لافتًا إلى أن تجمع الخيام مترامي الأطراف، ومتناسق بشكل غير طبيعي.
وكانت "ميتا"، التي تملك أيضًا موقع "فيسبوك"، فتحت مؤخرًا جلسات نقاش بمجلس سياسة الإشراف لمعرفة ما إذا كان الخطاب الشعبي المؤيد للفلسطينيين مثل "من النهر إلى البحر" يشكّل انتهاكات لسياستها، في حين أعلنت أيضًا عن جهود للحد من انتشار الخطاب السياسي على موقعها.
وقال نافارا إن "كل العيون على رفح" تسلط الضوء على كيفية استخدام الناشطين الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى يمكنه توصيل الرسائل مع الالتزام بقواعد المنصات.
واعتبر أنه بالإمكان التحايل على بعض المحاذير، لأن صورة "كل العيون على رفح" تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ولا يوجد فيها أي شيء خطير أو مثير للجدل على نطاق واسع.