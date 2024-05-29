"كل العيون على رفح".. صورة مولّدة تحصد ملايين المشاركات

وحرص العديد من المشاهير والرياضيين والمؤثرين في مختلف أنحاء العالم على مشاركة تلك الصورة، رغم الجهود التي تبذلها شركة "ميتا" للحد من انتشار المحتوى السياسي المتعلق بالحرب في غزة، بسبب "الطبيعة العنيفة" للعديد من المنشورات التي تخالف سياستها، وفقًا لِما ذكر متحدث باسم الشركة.

وتمت مؤخرًا إزالة اثنين من ثلاثة منشورات على "إنستغرام" تُظهر جثثًا محروقة وإصابات خطيرة وأشلاء متناثرة، بعد الغارة الأخيرة على أحد تجمعات الخيام في رفح.

وفي هذا السياق، اعتبر المستشار والخبير في وسائل التواصل الاجتماعي، مات نافارا، أن هناك "اتجاها متزايدًا نحو نشر صور مثل "كل العيون على رفح"، باعتبارها لا تتضمن أي عنف، وتسهم في إيصال رسائل معينة".

من جانبه، قال مارك أوين جونز، الأستاذ المشارك في دراسات الشرق الأوسط في جامعة حمد بن خليفة في قطر، الذي يدرّس المعلومات المضللة، إن الصورة "تبدو بالتأكيد" ناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

ونبّه إلى أنه من بين العلامات التي تشير إلى أن الصورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، هي أنها لا تبدو واقعية، وتحتوي على ظلال غير عادية، لافتًا إلى أن تجمع الخيام مترامي الأطراف، ومتناسق بشكل غير طبيعي.