"السكين الطائر".. تفاصيل جديدة حول اغتيال الساعدي (صور)

وجاءت الضربة الأمريكية، وفقًا لبيان القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، "ردًّا على الهجمات على جنود أمريكيين"، بالإشارة إلى هجوم على قاعدة أمريكية في الحدود الأردنية السورية، أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين، وحمّلت واشنطن مسؤوليته لميليشيات مسلحة موالية لإيران في سوريا والعراق.

وأعلنت الميليشيات العراقية أن القيادي المستهدف هو وسام محمد صابر الساعدي المكنى (أبو باقر الساعدي)، وهو المسؤول عن "ملف سوريا العسكري" في الكتائب، بحسب مصدر في الميليشيات.

"ريبر وهيلفاير"

ونفذت واشنطن ضربتها الأحدث، بمسيّرة يرجح أنها من طراز "MQ 9 - REAPER" محمّلة بصواريخ "هيلفاير"، وفقًا لما ذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التي أشارت إلى أنها المسيّرة ذاتها، التي استخدمتها واشنطن في عملياتها لتصفية سليماني والظواهري.