"السكين الطائر".. تفاصيل جديدة حول اغتيال الساعدي (صور)
قتلت الولايات المتحدة الأمريكية "أبو باقر الساعدي" أحد القادة البارزين في الميليشيات العراقية، بصاروخ "هيلفاير"، الذي يُسمى بـ"السكين الطائر".
واستخدمت واشنطن في عملياتها الأخيرة ذات "السلاح"، الذي قتلت به قائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد، وزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في كابل، وفق تقارير إعلامية، اليوم الجمعة.
واستهدفت ضربة أمريكية سيارة دفع رباعي ومخزنًا للحشد الشعبي في مناطق المشتل والبلديات وجميلة شرق بغداد، ما أسفر عن مقتل القيادي البارز بميليشيات حزب الله الساعدي واثنين من مرافقيه.
وجاءت الضربة الأمريكية، وفقًا لبيان القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، "ردًّا على الهجمات على جنود أمريكيين"، بالإشارة إلى هجوم على قاعدة أمريكية في الحدود الأردنية السورية، أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين، وحمّلت واشنطن مسؤوليته لميليشيات مسلحة موالية لإيران في سوريا والعراق.
وأعلنت الميليشيات العراقية أن القيادي المستهدف هو وسام محمد صابر الساعدي المكنى (أبو باقر الساعدي)، وهو المسؤول عن "ملف سوريا العسكري" في الكتائب، بحسب مصدر في الميليشيات.
"ريبر وهيلفاير"
ونفذت واشنطن ضربتها الأحدث، بمسيّرة يرجح أنها من طراز "MQ 9 - REAPER" محمّلة بصواريخ "هيلفاير"، وفقًا لما ذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التي أشارت إلى أنها المسيّرة ذاتها، التي استخدمتها واشنطن في عملياتها لتصفية سليماني والظواهري.
ويبلغ طول المسيّرة 11 مترًا، وتتجاوز سرعتها 300 كيلومتر في الساعة، ويتم تشغيلها عن بعد، ويمكنها الطيران لمسافة تتجاوز 2000 كيلومتر دون التزوّد بوقود، ولديها قدرة حمل 8 صواريخ موجهة بالليزر، و16 صاروخًا من طراز "هيلفاير".
ويعود اختيار واشنطن لصواريخ "هيلفاير" في عملياتها إلى دقّتها في إصابة الهدف، الأمر الذي يرفع نسبة نجاح العملية ويحد من الأضرار الجانبية المحتملة، ويقلّل احتمالية وقوع خسائر مدنية.
صاروخ "النينجا"
ويُعرف صاروخ "هيلفاير"، وهو صاروخ "جو – أرض"، باسم "السكين الطائر"، كما يُسمى بـ"صاروخ النينجا"، وتستطيع نسخته "r9X" أن تحمل رأسًا حربيًّا خاملاً وليس متفجّرًا، بوزن 45 كيلوغرامًا.
وتحتوي نسخة "r9X"، وهي نسخة قليلة التشظي، على 6 سكاكين أو شفرات دوّارة تُفتح عند الاقتراب من الهدف لتمزيقه، إذ إنها قادرة على اختراق أكثر من 100 رطل من المعدن والسيارات والمباني لقتل الهدف.