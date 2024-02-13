العراق يُلقي القبض على المسؤول الإداري المالي لتنظيم "داعش"

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، القبض على المسؤول الإداري المالي لتنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد.

وقال الجهاز، في بيان، إن عناصره تمكنت من إلقاء القبض على ما يسمى المسؤول الإداري المالي في تنظيم "داعش"، بعد دخوله العراق بوثائق سفر ومستمسكات مزورة لإعادة نشاطه الإرهابي في العراق".

وأكد الجهاز في بيانه مواصلة "عمليات تفكيك وتدمير بقايا شبكات عصابات داعش، وإفشال مخططاتها الإرهابية لينعم العراق بالأمن والاستقرار".