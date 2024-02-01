غارات أمريكية بريطانية على مواقع ميليشيا الحوثي في الحديدة

شنّت مقاتلات أمريكية وبريطانية، فجر اليوم الخميس، غارات عسكرية على مواقع تابعة لمليشيا الحوثي، في محافظة الحديدة، المطلّة على مياه البحر الأحمر، غربي اليمن.

وقالت مصادر يمنية، لـ"إرم نيوز"، إن أكثر من 10 غارات جوية وبحرية، استهدفت مواقع تابعة لمليشيا الحوثي، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة، أبرزها منطقة "كيلو 7" ومركز المحافظة.

وذكرت المصادر، أن الغارات المتزامنة شملت مواقع أخرى تابعة للميليشيا، في منطقة "كيلو 16"، في المنطقة الشرقية من مدينة الحديدة.

وقالت مراسلة لشبكة "سي.بي.إس" الأمريكية إن "الولايات المتحدة قصفت 10 طائرات مسيّرة في غرب اليمن كانت معدة للإطلاق".

وكتبت نورا أودونيل مديرة تحرير "سي.بي.إس إيفيننج نيوز" على منصة "إكس": "أخبرنا مسؤول دفاعي كبير في البحرين أن طائرات (إف-18 سوبر هورنت) قصفت 10 طائرات مسيّرة في غرب اليمن كانت معدة للإطلاق".

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء اليمنية التابعة لميليشيا الحوثي، عن مصدر أمني قوله إن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف منطقة الجبانة بمدينة الحديدة".

وذكرت الوكالة في وقت سابق أن الميليشيا "استهدفت السفينة التجارية الأمريكية (KOI) بعدة صواريخ بحرية مناسبة أصابتها بشكل مباشر".

وقالت إن ذلك "جاء بعد ساعات فقط من استهداف القوات البحرية التابعة للميليشيا، للمدمرة الأمريكية (يو إس إس غريفلي) بعدة صواريخَ بحرية في البحرِ الأحمر، وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة".