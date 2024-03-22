مشروع أمريكي لهدنة في غزة أمام مجلس الأمن الجمعة
أعلن المتحدث باسم السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الخميس، أن الولايات المتحدة ستعرض الجمعة مشروع قرارها الذي يشدد على "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة على مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه.
وقال نايت إيفانز في بيان: "تعمل الولايات المتحدة جديًا مع أعضاء المجلس منذ أسابيع عدة على قرار يدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى ضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة في إطار اتفاق حول الرهائن"، بحسب "فرانس برس".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال مساء الأربعاء، إن بلاده قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعم "وقفاً فوريا لإطلاق النار مرتبطا بالإفراج عن الرهائن" في قطاع غزة.
ومنذ استخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار قدمته يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع لأسباب إنسانية أواخر فبراير/شباط، أجرى مسؤولون أمريكيون مباحثات بشأن نصّ قانون بديل يركز على دعم الجهود الدبلوماسية الجارية لتحقيق هدنة والإفراج عن رهائن في القطاع.
وتتحدث الصيغة المعدّلة للمشروع عن "الحاجة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من كل الأطراف، وإتاحة إيصال المساعدة الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ومن أجل ذلك، يدعم (القرار) بشكل قاطع الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتحقيق وقف إطلاق نار كهذا على صلة بالإفراج عن كل الرهائن المتبقين".
ويرزح قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحت وطأة حرب خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى وأزمة إنسانية غير مسبوقة.