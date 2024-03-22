مشروع أمريكي لهدنة في غزة أمام مجلس الأمن الجمعة

أعلن المتحدث باسم السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الخميس، أن الولايات المتحدة ستعرض الجمعة مشروع قرارها الذي يشدد على "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة على مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه.

وقال نايت إيفانز في بيان: "تعمل الولايات المتحدة جديًا مع أعضاء المجلس منذ أسابيع عدة على قرار يدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى ضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة في إطار اتفاق حول الرهائن"، بحسب "فرانس برس".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال مساء الأربعاء، إن بلاده قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعم "وقفاً فوريا لإطلاق النار مرتبطا بالإفراج عن الرهائن" في قطاع غزة.

ومنذ استخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار قدمته يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع لأسباب إنسانية أواخر فبراير/شباط، أجرى مسؤولون أمريكيون مباحثات بشأن نصّ قانون بديل يركز على دعم الجهود الدبلوماسية الجارية لتحقيق هدنة والإفراج عن رهائن في القطاع.