36 دولة تدرس إيصال المساعدات عبر قبرص إلى غزة

يجتمع مسؤولون من 36 دولة ووكالات تابعة للأمم المتحدة في قبرص اليوم الخميس، لمناقشة كيفية تسريع إرسال المساعدات إلى قطاع غزة، عبر طريق بحري تم إطلاقه الأسبوع الماضي.

وحسب "رويترز" إن الاجتماع يشهد حضور كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيجريد كاج، وكبير موظفي مجلس الأمن القومي الأمريكي، كيرتس ريد.

وقال وزير الخارجية القبرصي، كونستانتينوس كومبوس: "إننا نناقش كيف يمكننا زيادة القدرة التشغيلية إلى الحد الأقصى سواء فيما يتعلق بالمغادرة ووسائل النقل، وكذلك فيما يتعلّق بمنهجية الاستقبال والتوزيع".

وأضاف كومبوس أن المندوبين سيناقشون أيضا إنشاء صندوق لتنسيق الأنشطة التنفيذية للمبادرة، لكنه أوضح أنه ليس مؤتمرًا للمانحين.

وردًّا على سؤال حول عدد السفن التي يمكن أن تغادر قبرص محملة بالمساعدات بمجرد وصول المبادرة إلى طاقتها التشغيلية الكاملة، قال كومبوس: "أكبر عدد ممكن".

وأضاف "علينا أن نتذكّر أن هناك قيودًا فيما يتعلق بالاستقبال والتوزيع، وبيت القصيد ليس مجرد تخزين المساعدات هنا، بل يتعلّق بالتحول السريع حتى نكون مؤثرين قدر الإمكان".