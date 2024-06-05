هجوم إسرائيل على مخيميْ المغازي والبريج يثير ذعر الفلسطينيين

أفاد شهود عيان فلسطينيون من سكان مخيميْ البريج والمغازي وسط قطاع غزة، أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على المخيمين يثير الذعر.

ولقي 17 فلسطينياً حتفهم، الثلاثاء، جرّاء غارات جوية منفصلة على مخيميْ البريج والمغازي للاجئين ومدينة دير البلح في وسط غزة.

وبدأت أسر تعيش في مخيم المغازي بالفرار تحت نيران الدبابات، مع سقوط 4 قذائف بالقرب من عيادة في المخيم، بحسب شهود عيان.

وقال سكان إنه بحلول وقت متأخر من اليوم كانت الدبابات تقصف منطقة تقع إلى الشرق مباشرة من مخيم النصيرات.

وذكرت قناة "مكان" الإسرائيلية أن الجيش استعان بمقاتلات من سلاح الجو وسلاح المدرعات والمشاة والهندسة للمشاركة في عملية برية في مخيم البريج وسط القطاع.

وعلّق الجيش الإسرائيلي على عملياته بالقول إن طائراته قصفت أهدافاً لحماس في وسط غزة بينما كانت القوات البرية تعمل "بطريقة مركزة بتوجيه من المخابرات" في منطقة البريج.

وتزايدت النداءات والضغوط الدولية والشرق أوسطية خشية إفشال خطة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق.

بالتزامن مع ذلك، حذّرت منظمة "أوكسفام" البريطانية الخيرية من أن الأوضاع "مروِّعة" في منطقة "المواصي" بمدينة خان يونس، حيث أجبر الجيش الإسرائيلي مليون شخص على النزوح من رفح شمالاً.

بدوره، قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن الأسس والمعايير المتعلقة بإدارة الحرب "تُنتهك بوحشية" و"لا أمان داخل غزة وهو وضع مأسوي للغاية".