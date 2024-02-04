سياسي مصري يثير جدلا حادا بسبب اقتراح "إلزامية التبرع للدولة"
أثار رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي السابق لمصر عبد السند يمامة حالة كبيرة من الجدل؛ بسبب اقتراح قدمه يتعلق بإلزام العاملين في الخارج، ومن بينهم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بالتبرع بـ 20٪ من دخلهم بالدولار إلى خزينة الدولة، للعبور من أزمة الدولار التي وصفها بـ "الطاحنة".
وبرر "يمامة" مقترحه الذي قدمه خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يحدث في مصر" بأن "الأزمة الاقتصادية الطاحنة تستلزم إجراءً تشريعيًّا سريعًا يجبر العاملين في الخارج على تحويل جزء من دخلهم للمصارف بالسعر الرسمي"، مبينا أن "هذا القانون سيستمر حتى يتوازن سعر الدولار في المصارف مع السوق السوداء".
كما أكد أن هذا المقترح لرفع الحرج عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أنه "كلف الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بإعداد مشروع القانون".
وتباينت الآراء حول مقترح "يمامة"، إذ تعرض لهجوم تارة وسخرية تارة أخرى، حيث وصف عدد من الإعلاميين المقترح بأنه "غير منطقي وغير مقبول".
ووصف الإعلامي والحقوقي خالد أبو بكر المقترح عبر برنامجه التليفزيوني "كل يوم"، بـ"بلبلة و"وجع دماغ".
وأضاف "أبو بكر" قائلا: "كلام ليس له معنى، لا أعتقد أن البرلمان أو الحكومة سيلتفتان إليه، لكن ما يحدث هو بلبلة ووجع دماغ"، مردفا: "مقترح يمامة لا يُمثّل الدولة المصرية، ويجب على الحكومة نفي أيّ نية للتفكير في تطبيق هذا المقترح، من أجل طمأنة المصريين في الخارج".
بدوره، سخر الإعلامي عمرو أديب من مقترح "يمامة" خلال برنامجه "الحكاية"، قائلا: "أنا عجبني الاقتراح أوي بصراحة، وعاوز أقوله إننا كمان ممكن نجبرهم إن كل واحد فيهم يتبرع بكلية".
واستكمل "أديب" استهجانه من تصريح مواطنه قائلا: "احنا عارفين إن المصريين بالخارج مش عارفين نعمل فيهم إيه، احنا نجبر كل واحد فيهم يتبرع بكلية وجزء من الكبد، وممكن نجبرهم بعد كده لما يموتوا الدولة تاخد عينيهم ونحطها في بنك العيون".
وأضاف: "أنا بقوله الاقتراح حلو، ويا ريت كل واحد وهو نازل اتنين عياله يتبرعوا بـ10 لتر دم، ويا ريت لو كل واحد منهم يكتب تعهد إنه لما يرجع مصر هيتبرع بكل فلوسه للدولة لأن ده حق مصر عليه".
بدوره رفض الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المقترح، واصفا إياه بأنه "غير قانوني"، كما لا يوجد دولة في العالم عملت في هذا الاتجاه.
وتساءل رمزي: "كيف لأستاذ قانون ومرشح سابق للانتخابات الرئاسية الماضية تقديم مثل هذا الاقتراح غير الدستوري والذي يجب عدم طرحه أصلاً لأي نقاش داخل البرلمان أو خارجه".
وقال البرلماني المصري: "لو تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بمثل هذا الاقتراح فسوف يكون وصمة عار في جبين الهيئة"، معرباً عن ثقته التامة في عدم موافقة 60 نائباً من أعضاء مجلس النواب على مثل هذا المقترح.
وأشار "رمزي" إلى أن "الغالبية الكاسحة من أعضاء اللجنة برئاسة المستشار الجليل إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة سوف يعلنون رفضهم وبشكل قاطع لهذا التشريع".