سياسي مصري يثير جدلا حادا بسبب اقتراح "إلزامية التبرع للدولة"

وبرر "يمامة" مقترحه الذي قدمه خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يحدث في مصر" بأن "الأزمة الاقتصادية الطاحنة تستلزم إجراءً تشريعيًّا سريعًا يجبر العاملين في الخارج على تحويل جزء من دخلهم للمصارف بالسعر الرسمي"، مبينا أن "هذا القانون سيستمر حتى يتوازن سعر الدولار في المصارف مع السوق السوداء".

كما أكد أن هذا المقترح لرفع الحرج عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أنه "كلف الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بإعداد مشروع القانون".

وتباينت الآراء حول مقترح "يمامة"، إذ تعرض لهجوم تارة وسخرية تارة أخرى، حيث وصف عدد من الإعلاميين المقترح بأنه "غير منطقي وغير مقبول".

ووصف الإعلامي والحقوقي خالد أبو بكر المقترح عبر برنامجه التليفزيوني "كل يوم"، بـ"بلبلة و"وجع دماغ".

وأضاف "أبو بكر" قائلا: "كلام ليس له معنى، لا أعتقد أن البرلمان أو الحكومة سيلتفتان إليه، لكن ما يحدث هو بلبلة ووجع دماغ"، مردفا: "مقترح يمامة لا يُمثّل الدولة المصرية، ويجب على الحكومة نفي أيّ نية للتفكير في تطبيق هذا المقترح، من أجل طمأنة المصريين في الخارج".

بدوره، سخر الإعلامي عمرو أديب من مقترح "يمامة" خلال برنامجه "الحكاية"، قائلا: "أنا عجبني الاقتراح أوي بصراحة، وعاوز أقوله إننا كمان ممكن نجبرهم إن كل واحد فيهم يتبرع بكلية".