صندوق النقد يتفق مع مصر على مرتكزات برنامج الإصلاح الاقتصادي

كشف صندوق النقد الدولي، في بيان، اليوم الخميس، إنه اتفق مع مصر على العناصر السياسية الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال البيان إن "وأكد البيان أن "صندوق النقد أحرز تقدماً هائلاً مع السلطات المصرية في مناقشات حزمة للسياسات الشاملة".

وأكد أن "السلطات المصرية عبّرت عن التزامها القوي بالتحرك الفوري بشأن كل الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي".

وكانت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية للصندوق، قد قالت في وقت سابق، إن الجانبين "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات لزيادة برنامج القرض البالغ 3 مليارات دولار لتخفيف الضغوط الناجمة عن الحرب في غزة.

وأضافت للصحفيين في مقر الصندوق بواشنطن أنه "جرى تمديد بعثة التفاوض إلى القاهرة لوضع تفاصيل تنفيذ الإصلاحات التي وافقت عليها مصر".

ويتضمن ذلك بحسب جورجيفا "تحرك البنك المركزي مع مرور الوقت لاستهداف التضخم عبر ضبط السياسة النقدية".

وتابعت جورجيفا: "نكون في هذه المرحلة الأخيرة حين نعمل على تفاصيل التنفيذ، ويريد الجانبان، المصريون ونحن، تنفيذ ذلك بشكل صحيح".

وأحجمت المسؤولة عن التعليق على مفاوضات تتعلق بمطالبة صندوق النقد الدولي مصر بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرف الجنيه.

وتوقف صرف حصص قرض صندوق النقد العام الماضي بعد أن ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

ورفع البنك المركزي المصري الخميس سعر الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس إلى 22.25% في خطوة قال بعض المحللين إنها قد تشير إلى أن خفض قيمة العملة بات وشيكاً.