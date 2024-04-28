اجتماع الرياض يجدد التمسك بـ"حل الدولتين" ويرفض أي اجتياح لرفح
شدد اجتماع وزاري تشاوري للمجموعة العربية السداسية، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين.
وبحسب منشور لوزارة الخارجية الأردنية عبر موقع "x"، رفض المجتمعون في العاصمة السعودية الرياض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بشكل قاطع، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
وضم الاجتماع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الخارجية المصرية سامح شكري، ووزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي.
وعُقد الاجتماع لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأكد المجتمعون على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وعبر المشاركون عن دعمهم لكافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
وشدد الاجتماع على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.
وحذر الوزراء من استمرار الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة والتي تقوض حل الدولتين بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين واعتداءات المستوطنين ومحاصرة حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين".