اجتماع الرياض يجدد التمسك بـ"حل الدولتين" ويرفض أي اجتياح لرفح

شدد اجتماع وزاري تشاوري للمجموعة العربية السداسية، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين.

وبحسب منشور لوزارة الخارجية الأردنية عبر موقع "x"، رفض المجتمعون في العاصمة السعودية الرياض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بشكل قاطع، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.