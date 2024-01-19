صحيفة بريطانية: جهود بلينكن في الشرق الأوسط فشلت بشكل ذريع

من جانبه، رأى المسؤول في الإدارة جيك سوليفان "أن المنطقة كانت في أهدأ حالاتها منذ عقود"، لكن الصحيفة أشارت إلى أن "هذا الافتراض انهار في يوم واحد".

ولفتت الصحيفة إلى أنه وبعد ثلاثة أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، باتت الصراعات تتضاعف.

وأضافت الصحيفة أن ميليشيا الحوثي في اليمن تسببت بشل حركة الشحن في البحر الأحمر؛ ما أدى إلى انتهاك سلاسل التوريد العالمية، وبدء صراع عسكري مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأردفت: "كما يشن وكلاء إيران هجمات شبه يومية على إسرائيل والقوات الأمريكية في المنطقة، بينما تشن إيران وباكستان هجمات بينهما عبر الحدود".

دول عربية نصحت بلينكن

وأوضحت أن كل دولة عربية زارها بلينكن في جولته الأخيرة أخبرته بضرورة قيام الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب، مع تمهيد الطريق للفلسطينيين لإقامة دولتهم، وقد رفضت إسرائيل تلك الضغوط قائلة إنها بحاجة إلى تدمير حماس وإطلاق سراح عشرات الرهائن الذين اختطفوا خلال هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

ونقلت الصحيفة عن علي الشهابي، المعلق والمحلل السعودي، قوله: "لقد تجاهلوا في الغالب القضية الفلسطينية، ومن الواضح أنه أمر لا يمكن تجاهله".

الخطوة الأولى لوقف التصعيد

من جانبها، شددت آنا جاكوبس، كبيرة محللي شؤون الخليج في مجموعة الأزمات الدولية، على أن غزة يجب أن تكون في مركز أي محاولة لاحتواء الصراعات، مبينة: "الخطوة الأولى لوقف التصعيد هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وهذا يتطلب ضغوطًا أمريكية أكثر جدية على إسرائيل".

ورأت الصحيفة أن حل الصراع يمكن أن يحرم ميليشيات الحوثيين، وغيرها من حلفاء إيران، الذين يزعمون أن هجماتهم مدفوعة بالحرب في غزة، من أية ذريعة لشن هجمات، لكنها استطردت بالقول إنه ليس هناك ما يضمن أنهم لن يجدوا شكوى أخرى في المستقبل عند الحاجة".