نتنياهو يكشف عن أبرز تعليماته للوفد الإسرائيلي في القاهرة

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، التعليمات التي وججها للوفد الإسرائيلي الذي وصل القاهرة للتفاوض بشأن إبرام اتفاق هدنة في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن.

وقال نتنياهو في كلمة متلفزة، تعليماتي للوفد إلى القاهرة هي التمسك بمطالبنا بثبات لضمان أمن إسرائيل، مشيرا إلى أن اقتراح حماس بعيد كل البعد عن متطلبات إسرائيل الضرورية.

وأضاف نتنياهو، أن عملية رفح خطوة مهمة لتدمير ما تبقى من قدرات حماس العسكرية، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لحماس باستعادة قدراتها العسكرية.

وجدد نتنياهو تأكيده على ان بلاده لن تسمح لحركة حماس بأن يكون لها أي دور في حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

ومساء الاثنين، قالت حركة حماس، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ قطر ومصر، موافقة الحركة على مقترح البلدين الوسيطين، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.

في المقابل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان وصل "الأناضول" الثلاثاء: "قرر كابينت الحرب (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية) بالإجماع، أن إسرائيل تواصل العملية في رفح من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس، بغية الإفراج عن مخطوفينا وتحقيق أهداف الحرب قدما".

وأضاف: "في موازاة ذلك، وعلى الرغم من أن مقترح حماس بعيد عن مطالب إسرائيل الضرورية، سترسل إسرائيل وفدًا إلى الوسطاء من أجل استنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق بشروط ستكون مقبولة على إسرائيل".

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تُجري إسرائيل و"حماس" منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة، فيما تواصل تل أبيب حربها على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.