وسط شرخ سياسي عميق.. إسرائيل تقر خطط المراحل المقبلة من الحرب

كشف الجيش الإسرائيلي عن مصادقة رئاسة الأركان على خطط المراحل المقبلة من الحرب متعددة الجبهات، في ظل الأزمة السياسية التي تعصف بالحكومة ومجلس الحرب، والتي سببت شرخاً عميقاً بين أركان القيادة السياسة والأمنية.

وأقر رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي، بعد إجرائه تقييمًا للوضع في مقر القيادة الجنوبية، خطط المراحل اللاحقة من الحرب، مع قائد المنطقة الجنوبية الجنرال يارون فينكلمان وغيره من القادة العسكريين في الجيش.

يأتي ذلك وسط اشتعال فتيل أزمة سياسية علنية مباشرة للمرة الأولى بين وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير وعضو مجلس الحرب بيني غانتس، واللذان تبادلا الاتهامات بالإضرار بالأمن القومي الإسرائيلي.

وشن غانتس هجوماً لاذعاً على بن غفير خلال حديثه مع صحفيين في الكنيست، الأحد، حيث قال دون الإشارة للوزير المتطرف صراحة، إن "الوزراء الذين يضرون بالأمن القومي يجب ألا يجلسوا في مجلس الوزراء".

وفي هجومه المضاد، قال بن غفير، إن "غانتس أضرَّ بأمن دولة إسرائيل، وقاد مفهوم الاحتواء والاستسلام لحماس، وعرّض جنود (غولاني) للخطر، وفتح الحواجز في الضفة الغربية، وأوقف فرق الاستجابة للطوارئ، واستضاف محمود عباس".