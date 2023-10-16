الصراع في الشرق الأوسط يُغيِّب الحرب في أوكرانيا

غابت أخبار الحرب في أوكرانيا متأثرة بالأزمة في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين وإسرائيل في قطاع غزة.

طوال أيام الحرب العشرة والتي يبدو أنها ستطول أكثر، واصلت موسكو وكييف بشكل متزامن بالتصريح حول تطورات الصراع، ليس على جبهة دونباس هذه المرة بل على جبهة غزة.

المدافع تفرق حتى بالقضايا الخارجية، موسكو والتي تخوض حربًا مستمرة منذ عام ونيف، شغلتها الحرب الدائرة في قطاع غزة، ولقيت تصريحات مسؤوليها استحسانًا كبيرًا لدى الفلسطينيين، فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ موقف الحياد نوعًا ما، مشددًا على أن الأزمة الحالية سببها عدم إعطاء الفلسطينيين حقهم في إقامة دولة مستقلة، محملًا الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية ما يجري.

في المقابل اتخذت كييف موقف الحليف الأساس لإسرائيل، وشدد رئيسها فلاديمير زيلينسكي، على حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها إلى أبعد الحدود، محملًا حماس وحدها مسؤولية الصراع.

الشيء الوحيد الذي كان يشغل بال سلطات كييف هو الدعم العسكري لتل أبيب، وخوفها على حصتها من السلاح الغربي إذا ما ذهب إلى إسرائيل.