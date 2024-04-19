وسط اشتباكات عنيفة.. الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم نور شمس في طولكرم

اقتحم الجيش الإسرائيلي، الخميس، بعشرات الآليات العسكرية والجرافات مدينة طولكرم وقام بمحاصرة مخيم نور شمس شرقي المدينة وسط إطلاق نار كثيف ومداهمة لعدد من المنازل في أطراف المخيم.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بأن اقتحامًا واسعًا يشهده مخيم نور شمس شرق طولكرم منذ عدة ساعات وسط عمليات اشتباكات مسلحة لم تتوقف حتى اللحظة، حيث أصيب صابة شابين بالرصاص الحي جرى نقلهما إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي ووصفت إصابتهما بالمتوسطة.

وتعرض الجيش الإسرائيلي لعدة كمائن، حيث جرى إعطاب آلية عسكرية بعد تعرضها لعبوة شديدة الانفجار من قبل المسلحين الفلسطينيين، بالإضافة إلى إخراج جرافة عن الخدمة بعد تعرضها لإطلاق نار مباشر.