وسط اشتباكات عنيفة.. الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم نور شمس في طولكرم
اقتحم الجيش الإسرائيلي، الخميس، بعشرات الآليات العسكرية والجرافات مدينة طولكرم وقام بمحاصرة مخيم نور شمس شرقي المدينة وسط إطلاق نار كثيف ومداهمة لعدد من المنازل في أطراف المخيم.
وأفاد مراسل "إرم نيوز" بأن اقتحامًا واسعًا يشهده مخيم نور شمس شرق طولكرم منذ عدة ساعات وسط عمليات اشتباكات مسلحة لم تتوقف حتى اللحظة، حيث أصيب صابة شابين بالرصاص الحي جرى نقلهما إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي ووصفت إصابتهما بالمتوسطة.
وتعرض الجيش الإسرائيلي لعدة كمائن، حيث جرى إعطاب آلية عسكرية بعد تعرضها لعبوة شديدة الانفجار من قبل المسلحين الفلسطينيين، بالإضافة إلى إخراج جرافة عن الخدمة بعد تعرضها لإطلاق نار مباشر.
وبحسب شهود عيان من سكان المخيم المحاصرين فإن عدة أحياء من مخيم نور شمس تشهد انقطاعًا في التيار الكهربائي بسبب استهداف الجيش الإسرائيلي لخطوط الكهرباء على شارع نابلس الرئيسي المحاذي للمخيم.
وأكدوا في حديث لـ"إرم نيوز"، أن المخيم يشهد اقتحامًا واسعًا منذ عدة ساعات وما زال مستمرًا، ويقوم بمحاصرة عدد من المنازل في الأحياء الجنوبية للمخيم وسط إطلاق نار كثيف وسماع صوت انفجارات عالية ناجمة عن عبوات وإطلاق الجيش لقذائف موجهة تجاه المنازل المحاصرة.
ورصدت كاميرا "إرم نيوز" فجر الجمعة تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش الإسرائيلي تجاه مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم ما يؤكد أن عملية الاقتحام ما زالت مستمرة.