الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في طولكرم

وسَّع الجيش الإسرائيلي عملياته التي بدأها، فجر الأربعاء، في مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، لتشمل مخيم "نور شمس".

وقال شهود عيان إن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم نور شمس وسط تبادل لإطلاق النار، وأصوات انفجارات"، بحسب وكالة الأناضول.

وبيّن الشهود أن الاقتحام الإسرائيلي يتم تحت غطاء من طائرات مسيَّرة.

ومنذ فجر الأربعاء، ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مدينة طولكرم ومخيمها.

وأسفرت العملية عن مقتل 4 فلسطينيين في قصف بطائرة مسيَّرة، وإصابة عدد آخر، ما يرفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 360 قتيلًا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.