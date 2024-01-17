الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في طولكرم
وسَّع الجيش الإسرائيلي عملياته التي بدأها، فجر الأربعاء، في مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، لتشمل مخيم "نور شمس".
وقال شهود عيان إن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم نور شمس وسط تبادل لإطلاق النار، وأصوات انفجارات"، بحسب وكالة الأناضول.
وبيّن الشهود أن الاقتحام الإسرائيلي يتم تحت غطاء من طائرات مسيَّرة.
ومنذ فجر الأربعاء، ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مدينة طولكرم ومخيمها.
وأسفرت العملية عن مقتل 4 فلسطينيين في قصف بطائرة مسيَّرة، وإصابة عدد آخر، ما يرفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 360 قتيلًا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وأشار الشهود إلى أن "الجيش الإسرائيلي يفرض حصارًا على المخيم، منذ ساعات الفجر الأولى، وسط عملية عسكرية واسعة داهم خلالها عشرات المنازل".
وأوضحوا أن الجيش فصل مخيم طولكرم عن محيطه، فيما تمركزت آليات عسكرية على مداخل عدد من المستشفيات والمراكز الطبية في المدينة، وعمل على تفتيش سيارات الإسعاف.
ولفت الشهود إلى أن "جرافات عسكرية تشرع في عملية تجريف شوارع، ومحال تجارية، ومركبات في المخيم".
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، كثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية مخلَّفًا، إلى جانب القتلى، نحو 4 آلاف و200 جريح، حتى الأربعاء.