بعد اقتحام "الشفاء".. هل دخلت إسرائيل مرحلة جديدة من حربها على غزة؟

"إضعاف حماس"

من ناحيته، قال المحلل السياسي سهيل كيوان إن "العملية المباغتة للجيش الإسرائيلي في مجمع الشفاء تأتي استكمالاً لمساعي الجيش في القضاء على حماس، خاصة وأنه لم يعلن حتى اللحظة إنهاءه عملياته العسكرية في غزة وشمالها".

وأوضح كيوان، لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل تريد الإبقاء على حالتي التوتر لدى حماس، والفلتان الأمني في غزة".

وأضاف أن "الهجوم لإضعاف سيطرة حماس الأمنية على غزة والشمال، والضغط على الحركة في مفاوضات التهدئة".

وبيّن كيوان أن "المرحلة الجديدة من الحرب على غزة ستكون في مدينة رفح، وأن كل ما يحدث في الوقت الحالي استكمال للمرحلة الخاصة في غزة وشمالها"، لافتاً إلى أن إسرائيل معنية ببقاء حالة الفلتان الأمني التي شهدتها مناطق غزة والشمال أخيراً.

وزاد: "بتقديري إسرائيل ستواصل حربها وستحتاج لأسابيع من أجل الانسحاب من مجمع الشفاء ومحيطه، وتخفيف وتيرة ضرباتها العسكرية في غزة وشمالها"، مرجحاً أن يكون ذلك بالتزامن مع انطلاق العملية العسكرية في رفح.

وشدد على أن عملية رفح ستكون الفاصلة في الحرب على القطاع، وستعمل إسرائيل عقب ذلك على التوصل لاتفاق تهدئة مع حماس، مستدركاً: "لكن ذلك سيكون في إطار ضمان إضعافها سياسياً وعسكرياً".