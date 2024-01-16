السوداني: الضربة الإيرانية "عدوان صريح" على العراق

وصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني القصف الإيراني، الذي تعرضت له أربيل في إقليم كردستان بأنه "عمل عدواني صريح يقوض العلاقة القوية بين العراق وإيران".

وقال السوداني في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، إن "الضربة الإيرانية في أربيل كانت عملا عدوانيا واضحا ضد العراق، استهدف منطقة سكنية وضحاياها عائلة عراقية كردية، بينهم أطفال"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف أن "هذا الفعل بالتأكيد تطور خطير يقوض العلاقة القوية بين العراق وإيران، والحكومة العراقية تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية بما يتطابق مع مبدأ السيادة الوطنية".