"لوفيغارو": مواقف ماكرون المتناقضة من حرب غزة تعمّق عزلته في الغرب

سلط تحليل إخباري فرنسي الضوء على المواقف الفرنسية المتباينة من الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، التي بلغت يومها الثامن والثلاثين، وسط انقسام دولي بشأن إقرار هدنة إنسانية أو الوقف الفوري لإطلاق النار.

وتسببت مواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ بدء المواجهات، في 7 من الشهر الماضي، بما اعتبر "انتكاسة قوية" وأزمة تنبئ بالتصعيد في العلاقات بين باريس وتل أبيب، إضافة إلى خلق حالة من العزلة بين باريس والدول الغربية، بحسب ما أورده تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، اليوم الثلاثاء.

وقال التقرير إن "ماكرون ظهر بأكثر من وجه في الصراع العربي الإسرائيلي، ما سبب له كثيرًا من المتاعب، فبعد اعترافه بشكل لا لبس فيه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، في الأسبوعين الأولين لاندلاع المواجهات في قطاع غزة، وقف ماكرون، الأسبوع الماضي، في الجهة الأخرى، داعيًا بشكل علني إلى وقف إطلاق النار، ليثير ردود أفعال شديدة وانتقادات لاذعة من الجانب الإسرائيلي".

وأضاف التقرير أنه منذ 7 من الشهر الماضي، "بدا واضحًا أن سياسة إيمانويل ماكرون في الشرق الأوسط أصبحت أشبه بالزوبعة التي لا يعرف من أي جهة تهب، ولا أين تذهب، بل تتقاذفها مشاعر الخوف التي تمليها الأحداث الدولية والمحلية".

وأوضحت "لوفيغارو" أن "الخطوة الأولى لقصر الإليزيه كانت واضحة ولا تحتمل اللبس: لقد أدان الرئيس الفرنسي بشكل صريح هجمات "حماس"، ووصفها بالإرهابية، ودعم، دون قيد أو شرط، حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".