الهلال الأحمر الفلسطيني يفقد الاتصال بطاقم إسعاف هرع لنجدة طفلة
أعرب المسؤول الإعلامي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، عن قلق الجمعية الشديد على سلامة طاقم الإسعاف الذي توجه، مساء أمس الإثنين، في مهمة إنقاذ الطفلة هند رجب من مدينة غزة، حيث فُقد الاتصال معهم منذ حوالي 18 ساعة.
وأضاف النمس في حديث لـ"إرم نيوز"، لا زلنا نجهل مصيرهم حتى اللحظة ولا معلومات لدينا إن كانوا قد نجحوا في إخلائها أم لا، ونسعى لمعرفة أي أخبار دون جدوى.
وأشار إلى أن الطفلة كانت محاصرة من ظهر الأمس مع ستة قتلى من أفراد عائلتها، بعد أن أطلق الجنود الإسرائيليون النار عليهم.
وأوضح المسؤول الإعلامي، أن دائرة الإسعاف والطوارئ تتلقى يوميًّا عشرات المناشدات من قبل مواطنين محاصرين في أماكن تواجد الجيش الإسرائيلي دون القدرة على الإستجابة الكاملة؛ جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي لطواقم الإسعاف.
وطالب النمس بضرورة توفير الحماية الدولية للطواقم الطبية وفرق الإسعاف أثناء القيام بمهامهم في إجلاء الجرحى والضحايا والمحاصرين أثناء عمليات القصف والاقتحامات.