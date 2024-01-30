الهلال الأحمر الفلسطيني يفقد الاتصال بطاقم إسعاف هرع لنجدة طفلة

أعرب المسؤول الإعلامي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، عن قلق الجمعية الشديد على سلامة طاقم الإسعاف الذي توجه، مساء أمس الإثنين، في مهمة إنقاذ الطفلة هند رجب من مدينة غزة، حيث فُقد الاتصال معهم منذ حوالي 18 ساعة.

وأضاف النمس في حديث لـ"إرم نيوز"، لا زلنا نجهل مصيرهم حتى اللحظة ولا معلومات لدينا إن كانوا قد نجحوا في إخلائها أم لا، ونسعى لمعرفة أي أخبار دون جدوى.