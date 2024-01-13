انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى "شهداء الأقصى" بشكل كامل

انقطع التيار الكهربائي بشكلٍ كامل عن مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة جرّاء الحصار الإسرائيلي المفروض على المستشفى منذ عدة أيام بالإضافة إلى نفاذ الوقود، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ومشرف أقسام الاستقبال والطوارئ د. خليل الدقران إن التيار الكهربائي انقطع بشكل كامل عن جميع أقسام المستشفى جرّاء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، فضلًا عن نفاذ الوقود اللازم لتشغيل الأقسام الحساسة، لا سيما أقسام الجراحة وأقسام الأطفال الخدج والعناية المكثفة.