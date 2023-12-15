غزة.. انقطاع الغاز يُنعش استعمال "بوابير النحاس"

لم يجد الفلسطيني عدنان أبوالعيش (56 عاماً) بديلاً عن استخدام موقد نحاسي (بابور) كان متروكاً في مخزن أسفل منزله الذي تركه في بلدة بيت لاهيا أقصى شمال قطاع غزة، نازحاً إلى مدينة رفح أقصى جنوبه، ليستخدمه في طهي الطعام بسبب منع إسرائيل دخول غاز الطهي للقطاع منذ بدء الحرب على غزة.

وخلال سبعين يوماً من عمر الحرب، دخلت إلى قطاع غزة خلال فترة الهدنة الإنسانية التي استمرت سبعة أيام، كميات قليلة جداً من غاز الطهي عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، ما تسبب بتوقف المخابز وعدد من المولدات التي تعمل على الغاز، فضلاً عن خلق أزمة خانقة في منازل الغزيين الذين نفدت مخزوناتهم من الغاز خلال أيام قليلة بعد اندلاع الحرب.