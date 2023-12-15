الجيش الإسرائيلي يستعيد جثة رهينة من غزة

قال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة، إن قوات خاصة عثرت على جثة الرهينة إيليا توليدانو الذي كانت حركة حماس تحتجزه في قطاع غزة منذ هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وذكر الجيش أن مسؤولين طبيين وحاخامات عسكريين وخبراء في الطب الشرعي قاموا "بإجراءات تحديد الهوية" لتوليدانو الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والفرنسية.

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية فقد اقتاد مسلحو حماس توليدانو البالغ من العمر 28 عامًا، من مهرجان موسيقي خلال الهجوم.

ولا يزال هناك أكثر من 130 رهينة في غزة، فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية وفاة بعضهم دون استعادة الجثث.

وخلف هجوم حماس غير المسبوق أكثر من 1200 قتيل، واحتجاز 240 شخصًا، بحسب السلطات الإسرائيلية.