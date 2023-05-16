حماس تحذّر إسرائيل من مرور مسيرة الأعلام بالأحياء العربية‎‎

قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان "إن انهاء المواجهة قبل مسيرة الأعلام في القدس، لا يعني عدم إمكانية عودة المواجهة في حال تخطَّت إسرائيل الخطوط الحمر".

وأضاف حمدان في لقاء متلفز أنه في حال "حدوث تجاوز لأي خطوط حمراء فإن للمقاومة قرارَها في استئناف المواجهة. وإذا كانت إسرائيل تعتقد أن المواجهة انتهت، فعليها ألّا تتجاوز الخطوط الحمراء في مسيرة الأعلام، وعليها تغيير مسارها بعيدًا عن الأحياء العربية والمسجد الأقصى".

وتابع حمدان "معلوم أن إسرائيل تحاول إثارة ضجة إعلامية حول مسيرة الأعلام من أجل التغطية على فشل حملتها العسكرية الأخيرة على قطاع غزة، لكننا كمقاومة لن نتعامل مع الموضوع على قاعدة الحالة الإعلامية، بل سيكون التعامل مع الأمر على أساس الوقائع الميدانية التي قد تحدثها مسيرة الأعلام".