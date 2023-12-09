منظمات تُحذّر: جرحى "تنخرهم الديدان" في غزة ومجاعة تلوح في الأفق

وقالت بشرى الخالدي من منظمة أوكسفام، ومقرها المملكة المتحدة، إن "الوضع في غزة ليس مجرد كارثة، إنه مروّع، مع عواقب محتملة لا رجعة فيها على الشعب الفلسطيني"، مضيفة: "المناطق الآمنة الإسرائيلية داخل غزة هي سراب".

وشنّت "حماس" هجومًا غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية على أراض إسرائيلية، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أوقع 1200 قتيل معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وفي قطاع غزة الصغير والمحاصر، قُتل أكثر من 17400 شخص، نحو 70% منهم من النساء والأطفال دون 18 عامًا، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أعلن، في وقت متأخر الخميس، أن 14 مستشفى فقط من أصل 36 في قطاع غزة لا تزال تعمل.

وحذّرت ألكسندرا ساييه من "سيف ذا تشيلدرن" من أن "أولئك الذين نجوا من القصف يواجهون، الآن، خطر الموت الوشيك بسبب الجوع والمرض".

وأضافت: "تخبرنا فرقنا عن ديدان يتم انتشالها من الجراح، وأطفال يخضعون لعمليات بتر أطراف دون تخدير"، أو يصطفون بالمئات لاستخدام "مرحاض واحد"، أو يجوبون الشوارع بحثًا عن الطعام.

مستشفيات أضحت مجرد "مشارح"

أتاحت هدنة مؤقتة استمرت 7 أيام، بين 24 تشرين الثاني/نوفمبر والأول من كانون الأول/ديسمبر، تبادل رهائن تحتجزهم "حماس" بأسرى فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل، ودخول عدد إضافي من شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى القطاع المدمر.

ولكن بعد استئناف العملية العسكرية، نشر الجيش الإسرائيلي خريطة قال إنها ستساعد سكان غزة على "الإخلاء من مناطق محددة لسلامتهم".

وفرّ مئات الآلاف من الفلسطينيين من شمال قطاع غزة بحثًا عن الأمان في الجنوب منه، ولكنهم تعرّضوا للقصف هناك.