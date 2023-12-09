مسؤول إسرائيلي يكشف الموعد المتوقع لانتهاء الحرب في غزة

ونقل التقرير على لسان مصدر إسرائيلي مسؤول قوله، إن عمليات الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة تتقدم بشكل كبير، بينما تعدّ العمليات في خانيونس في الجنوب في مستهلها، في وقت لدى الجيش الإسرائيلي تقديرات بأن قيادة حركة حماس تتواجد في خانيونس، ويأمل أن ينجح في تصفية الكثير من مسؤوليها وقادتها خلال الأسابيع القريبة القادمة.

ونفى المصدر أن تكون الولايات المتحدة قد حددت جدولًا زمنيًا يقيّد عمليات الجيش الإسرائيلي، ولكنه استخدم جملة "لم تضع جدولًا زمنيًا صارمًا (بعد) لنهاية الحرب"، في إشارة إلى أن البيت الأبيض سيطالب إسرائيل بجدول زمني.

وتابع أن واشنطن نوهت بأن شرعية العمليات العسكرية تتراجع، مضيفًا أن الجدال الدائر بين إسرائيل وإدارة الرئيس جو بايدن حول جدول زمني خاص باستمرار الحرب هو مجرد مسألة تكتيكية، بمعنى أنه في أي حال من الأحوال هناك فارق زمني لن يتخطى الشهر بين التوقيت الذي تريده إسرائيل والذين يريده البيت الأبيض.

مصالح متبادلة

وأردف أن الأمريكيين كانوا يرغبون أن تنهي إسرائيل الحرب في أسرع وقت ممكن، وبأعداد أقل من الضحايا المدنيين في غزة، وبالمزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأشار إلى أن إسرائيل بدورها كانت ترغب في ذلك الأمر، لكن "العدو" هو الذي لا يوافق دائمًا، مضيفًا: "يدرك الأمريكيون ذلك، ونحن نعمل معا، إننا في حاجة إليهم وهم (الأمريكيون) في حاجة إلينا"، على حد قوله.

وكان موقع "واللا" الإخباري العبري، قد ذكر نقلًا عن مصدر رفيع المستوى أن الجيش الإسرائيلي يعمل على الانتهاء من العمليات العسكرية بوضعها الحالي في قطاع غزة، أي الوضع الذي يتطلب استدعاء قوات الاحتياط ووتيرة القصف الجوي والمدفعي والعمليات البرية الأخرى، لفترة زمنية تشبه تلك التي تطلبها الوضع منذ بداية الحرب؛ ما يعني قرابة الشهرين.