ليبيا.."حكومة البرلمان" تتهم الدبيبة بإثارة توترات أمنية غرب البلاد

اتهمت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة بإثارة توترات أمنية واجتماعية غرب البلاد، وذلك وسط تصاعد الاشتباكات في الساعات الأخيرة بين قوة للدبيبة والأمازيغ في الساحل الغربي.

وقال رئيس حكومة الاستقرار الوطني التي كلفها البرلمان أسامة حماد إن: "حكومة الوحدة الوطنية تقوم بإثارة توترات أمنية واجتماعية في غرب البلاد''.

وحذر حماد في بيان من "مغبة إشعال فتيل أزمة أمنية وسياسية واجتماعية عن طريق سلطات الأمر الواقع" متهما حكومة الوحدة الوطنية بـ "محاولة فرض سيطرتها على البلاد بالقوة بدعوى فرض الأمن ومحاربة الأعداء".