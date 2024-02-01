"لوموند" تحذر من بقايا الأسلحة الفسفورية في غزة

حذرت صحيفة فرنسية، اليوم الخميس، من أن بقايا الأسلحة الفسفورية وتلوث التربة والمياه في قطاع غزة قد تؤدي إلى أزمة صحية حادة في القطاع.

ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية، عن تقارير للأمم المتحدة تفيد بسقوط أكثر من 27 ألف ضحية نتيجة الهجمات الإسرائيلية، ما أدى إلى تهجير 85% من سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، وبعيدا عن الخسائر المباشرة، فإن التأثير البيئي يشكل مخاطر جسيمة.

وأكد المقرر الأممي الخاص ديفيد بويد على العواقب الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية، مشيرا إلى التلوث الكربوني الهائل في الهواء والماء والتربة، ما يعرض الفلسطينيين للمواد السامة.

وكشفت هيومن رايتس ووتش عن استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض، وأوضحت الصحيفة، أنها مادة تسبب مشاكل صحية خطيرة، إذ يؤدي تدمير أكثر من 25 ألف طن من القنابل والذخائر العنقودية إلى تفاقم الوضع.

وأوضح التقرير أن التدمير المتعمد للأراضي الزراعية يؤدي إلى تفاقم الأزمة، بعد أن تضرر ما يقرب من 30% منها.

وأفادت الصحيفة أن أداة "أضرار النزاع"، وهي أداة صور عبر الأقمار الصناعية، بيّنت أن ما بين 49.7% إلى 61.5% من المباني في غزة قد تضررت أو دمرت. ولفتت إلى أن الحطام الناتج عن الدمار يطلق مواد خطرة في البيئة.