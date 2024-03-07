انسحاب جزئي من خان يونس.. تراجع أم مقدمة لاجتياح رفح؟

أثار الانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي من عدد من المناطق في خان يونس جنوبي قطاع غزة، تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يمثل تراجعاً في العمليات العسكرية أم مقدمة لاجتياح رفح، خاصة مع ارتفاع وتيرة التهديدات الإسرائيلية للمدينة.

وشهدت خان يونس انسحاباً جزئياً للجيش الإسرائيلي من عدد من المناطق فيها، حيث أظهر الانسحاب دماراً كبيراً بسبب العمليات الإسرائيلية، في حين يؤكد قادة عسكريون وسياسيون في تل أبيب عزمهم تنفيذ عملية عسكرية في رفح.

ومساء الأربعاء، عاد مسؤولون إسرائيليون للتهديد باجتياح المدينة الواقعة على الحدود مع مصر، والتي أصبحت ملجأ لنحو 1.4 مليون نازح من مختلف مناطق القطاع.

ويرى الخبير في الشأن العسكري، واصف عريقات، أن الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق خان يونس يمكن اعتباره إجراء تكتيكيا ومناورة عسكرية بهدف إعادة التموضع في عدد من المناطق بالمدينة.