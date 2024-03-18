اليونيسف: أكثر من 13 ألف طفل قتلوا في غزة
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، الأحد، أن أكثر من 13 ألف طفل لقوا حتفهم جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وأضافت المنظمة أن العديد من الأطفال يعانون من سوء تغذية حادٍ وليس لديهم "حتى الطاقة للبكاء".
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل لشبكة (سي.بي.إس): "لقد أُصيب آلاف آخرون أو لا نستطيع حتى تحديد مكانهم، ربما يكونون محاصرين تحت الأنقاض... لم نشهد هذا المعدل من الوفيات بين الأطفال في أي صراع آخر في العالم تقريبًا".
وأضافت: "لقد كنت في أجنحة الأطفال الذين يعانون من فقر الدم الحاد وسوء التغذية، والجناح بأكمله هادئ تمامًا، لأن الأطفال والرُّضع... ليس لديهم حتى الطاقة للبكاء".
وقالت راسل إن هناك "تحديات بيروقراطية كبيرة للغاية" أمام دخول شاحنات المساعدات إلى غزة.
وتصاعدت الانتقادات الدولية لإسرائيل بسبب عدد القتلى في الحرب، وأزمة الجوع في غزة، واتهامات بمنع وصول المساعدات إلى القطاع.
وقال خبير في الأمم المتحدة، هذا الشهر، إن إسرائيل تدمر المنظومة الغذائية في قطاع غزة ضمن "حملة تجويع" أوسع نطاقًا، ونفت إسرائيل هذا الاتهام.
وأدى الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس إلى نزوح معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسبب في أزمة جوع وتدمير معظم أنحاء القطاع.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن الهجوم المتواصل أودى بحياة ما يزيد على 31 ألف شخص حتى الآن.