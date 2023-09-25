الكوليرا وحمى الضنك تضاعفان معاناة السودانيين في الخرطوم والقضارف

سجلت ولايتا الخرطوم والقضارف في السودان، إصابات بعدوى الكوليرا و"حمى الضنك"، بالتزامن مع تدهور القطاع الصحي؛ نتيجة الصراع العسكري الذي تعيشه البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت مصادر طبية لـ"إرم نيوز" إن مستشفى "البان جديد" بمنطقة شرق النيل بمدينة بحري في ولاية الخرطوم، استقبل عددا من الحالات المرضية تأكدت إصابتها بـ"الكوليرا" بعد إجراء الفحص المعملي.

بالتزامن مع ذلك، أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، الإثنين، عن تسجيل مئات الوفيات وآلاف الإصابات، بـ"حمى الضنك" في ولاية القضارف شرق البلاد.

وقالت لجنة أطباء السودان في بيان على "فيسبوك"، إن "الأوضاع الصحية بولاية القضارف، تدهورت بشكل مريع بعد انتشار كارثي لحمى الضنك في عموم أنحاء الولاية وفي محليتي وسط القضارف والقلابات بوجه خاص".