الكوليرا وحمى الضنك تضاعفان معاناة السودانيين في الخرطوم والقضارف
سجلت ولايتا الخرطوم والقضارف في السودان، إصابات بعدوى الكوليرا و"حمى الضنك"، بالتزامن مع تدهور القطاع الصحي؛ نتيجة الصراع العسكري الذي تعيشه البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقالت مصادر طبية لـ"إرم نيوز" إن مستشفى "البان جديد" بمنطقة شرق النيل بمدينة بحري في ولاية الخرطوم، استقبل عددا من الحالات المرضية تأكدت إصابتها بـ"الكوليرا" بعد إجراء الفحص المعملي.
بالتزامن مع ذلك، أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، الإثنين، عن تسجيل مئات الوفيات وآلاف الإصابات، بـ"حمى الضنك" في ولاية القضارف شرق البلاد.
وقالت لجنة أطباء السودان في بيان على "فيسبوك"، إن "الأوضاع الصحية بولاية القضارف، تدهورت بشكل مريع بعد انتشار كارثي لحمى الضنك في عموم أنحاء الولاية وفي محليتي وسط القضارف والقلابات بوجه خاص".
وذكر البيان أن "معدل الإصابات التراكمي ومعدل الوفيات في مستشفى القضارف والمرافق الصحية الأخرى، يشير إلى أننا أمام كارثة صحية".
وأوضح أن "أغلب مستشفيات الولاية تكتظ بالمرضى وبعضهم لا يجد حتى مكانا لتلقي العلاج".
وأكد البيان، "استفحال الحمى الفتاكة في معظم المنازل لدرجة جعلت التقصي عن عدد المصابين أمرا صعبا لجهة أن المنومين بالمنازل عددهم أضعاف ما يصل المشافي والمراكز الصحية".
وطالبت لجنة أطباء السودان، وزارة الصحة بالقيام بواجبها في توفير الموارد اللوجستية والفنية والطبية لمواجهة الوباء.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أكدتا الثلاثاء الماضي، وفاة أكثر من 1200 طفل لاجئ في ولاية النيل الأبيض السودانية بسبب الاشتباه في إصابتهم بالحصبة وسوء التغذية.
ودخلت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، شهرها السادس، مع اتساع نطاقها وتأزم الأوضاع الإنسانية للمواطنين خاصة في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور.
وتسببت الحرب في نزوح حوالي 5.3 مليون شخص داخل السودان والدول المجاورة، بحسب ما أكد مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان، يوم الجمعة.