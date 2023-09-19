الأمم المتحدة تؤكد وفاة 1200 طفل في السودان وتحذر من ارتفاع العدد

لقي أكثر من 1200 طفل حتفهم بسبب الاشتباه في إصابتهم بالحصبة وسوء التغذية في مخيمات اللاجئين بالسودان، وفقًا لما ذكرته وكالتان تابعتان للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن عدة آلاف آخرين، من بينهم أطفال حديثو الولادة، معرضون لخطر الموت قبل نهاية العام.

وأضافت الوكالتان أنه بعد مرور ما يقرب من 6 أشهر على الصراع بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" يوشك قطاع الرعاية الصحية في البلاد على الانهيار بسبب الهجمات المباشرة من الطرفين المتحاربين بالإضافة إلى نقص الموظفين والأدوية.

وقال الدكتور ألين ماينا، رئيس قطاع الصحة العامة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إفادة صحفية للمنظمة بجنيف، إن "أكثر من 1200 طفل دون سن الخامسة لقوا حتفهم في ولاية النيل الأبيض منذ مايو/ أيار، للأسف نخشى أن تستمر الأعداد في الارتفاع".