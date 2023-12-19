مصر: مفاوضات سد النهضة فشلت ونحتفظ بحق الدفاع عن مياهنا

وأكدت الوزارة، في بيان تناقلته وسائل إعلام محلية، أن الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث.

وأوضح بيان الوزارة أنه "بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه "على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت"، ومضت تقول: "تؤكد جمهورية مصر العربية أنها سوف تراقب من كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر".