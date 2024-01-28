تلغراف: المدمرات البريطانية عاجزة عن مهاجمة أهداف الحوثيين البرية

تفتقر السفن الحربية البريطانية إلى القوة النارية لمهاجمة الأهداف البرية لميليشيا الحوثيين، وفق ما ذكر قادة دفاع وضباط بحرية سابقون.

ونقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية عنهم قولهم: إن المدمرات أو الفرقاطات التابعة للبحرية الملكية لا تمتلك القدرة على إطلاق الصواريخ على أهداف أرضية، ما يترك للولايات المتحدة تنفيذ غالبية الضربات على أهداف الحوثيين بدعم من طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني المتمركزة على بعد 1500 ميل.

وقال مصدر دفاعي بريطاني إن المدمرة "إتش إم إس دايموند" المتمركزة في البحر الأحمر لم تنضم إلى الضربات الانتقامية على أهداف ميليشيات الحوثيين لأنها لا تملك "القدرة على إطلاق النار على أهداف برية".

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أنها بدلًا من ذلك "شاركت بشكل مباشر في تدمير طائرات الحوثيين دون طيار التي استهدفت السفن في البحر الأحمر".

وفي السياق ذاته، أشار أدميرال بريطاني سابق إلى أن عدم قدرة بريطانيا على ضرب قواعد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من السفن الحربية يسلط الضوء على كيف أن البحرية لن تكون قادرة على "التوجه إلى أخمص القدمين" مع السفن الحربية الصينية والروسية.